ПЕНСИЯ В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ

В праздничные дни изменится график выплат пенсий за май в отделениях почтовой связи



Отделения связи №№662970, 662971, 662972, 662973, 662978, 662980

6 мая - за 6 и 7 мая

8 мая - за 8 и 9 мая



п.Подгорный

4 мая - за 4 и 5 мая

5 мая - за 6 и 7 мая

6 мая - за 8 и 9 мая



п.Додоново

4 мая - за 4 и 5 мая

5 мая - за 6 и 7 мая

6 мая - за 8 и 9 мая



п.Новый Путь

4 мая - за 4 и 5 мая

5 мая - за 6 и 7 мая

6 мая - за 8 и 9 мая



ОПС 662977

3 мая - за 3 и 4 мая

5 мая - за 5, 6 и 7 мая

6 мая - за 8 и 9 мая



п.Тартат

4 мая - за 4 и 5 мая

5 мая - за 6 и 7 мая

6 мая - за 8 и 9 мая



д. Шивера

4 мая - за 3, 4 и 5 мая

6 мая - за 6, 7, 8 и 9 мая



С 10 мая пенсии будет выплачиваться в соответствии с графиком выплаты и режимом работы ОПС