РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 АПРЕЛЯ

Губернатор архипелага Шпицберген Керстин Аскхольт намерена выяснить причины произошедшего в четверг вечером инцидента с девятью российскими туристами, которые вместе со скутерами провалились под лед при попытке пересечь Темпельфьорд, а также…В четверг китайская корпорация коммерческих самолетов (COMAC) объявила о начале работ по созданию широкофюзеляжного коммерческого самолета совместно с Россией, и новый пассажирский самолет, как ожидается, будет готов в ближайшие 10…Достигнута принципиальная договоренность о поставках в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом в интервью газете Haber Turk заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушголу.Конфискованные у бывшего президента Украины Виктора Януковича деньги пойдут на восстановление украинской армии. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.Россияне любят месяц май не только за тепло и первую зелень, но и за рекордное количество выходных.