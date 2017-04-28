РАДИОПРОГРАММА ОТ 28 АПРЕЛЯ
28.04.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 24 | Автор: Сергей Скляров
• Праздничная демонстрация
• Конкурс песни и строя
• Пожарные санкции
• В гости к спасателям
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В четверг китайская корпорация коммерческих самолетов (COMAC) объявила о начале работ по созданию широкофюзеляжного коммерческого самолета совместно с Россией, и новый пассажирский самолет, как ожидается, будет готов в ближайшие 10…
Турция договорилась с Россией о поставках С-400
Достигнута принципиальная договоренность о поставках в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом в интервью газете Haber Turk заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушголу.
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Конфискованные у бывшего президента Украины Виктора Януковича деньги пойдут на восстановление украинской армии. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.
Тест: Вы шашлычный гуру?
Россияне любят месяц май не только за тепло и первую зелень, но и за рекордное количество выходных.