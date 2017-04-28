ГРАФИК РАБОТЫ КБ №51
В праздничные дни изменится график работы городских поликлиник
В связи с предстоящими майскими праздниками изменится график работы подразделений Клинической больницы № 51 ФМБА России с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
Поликлиники № 1, № 2, № 3, женская консультация, детская поликлиника и поликлиника МЦ (п. Подгорный) 29 апреля и 6 мая - работают с 8.00 до 14.00 (по графику субботы). 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая - не работают.
Стоматологическая поликлиника 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8 и 9 мая - не работает.
Неотложная стоматологическая помощь будет осуществляться в приемно-диагностическом отделении стационара ФГБУЗ КБ № 51. Телефон 72-26-10.
СМЭ и ПАР
29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8 и 9 мая - не работают.
Отделение скорой медицинской помощи, приемно-диагностическое отделение оказывают неотложную медицинскую помощь в необходимом объеме круглосуточно.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Губернатор архипелага Шпицберген Керстин Аскхольт намерена выяснить причины произошедшего в четверг вечером инцидента с девятью российскими туристами, которые вместе со скутерами провалились под лед при попытке пересечь Темпельфьорд, а также…
Россия и Китай приступили к разработке нового самолета
В четверг китайская корпорация коммерческих самолетов (COMAC) объявила о начале работ по созданию широкофюзеляжного коммерческого самолета совместно с Россией, и новый пассажирский самолет, как ожидается, будет готов в ближайшие 10…
Турция договорилась с Россией о поставках С-400
Достигнута принципиальная договоренность о поставках в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом в интервью газете Haber Turk заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушголу.
Порошенко рассказал, на что пойдут конфискованные у Януковича деньги
Конфискованные у бывшего президента Украины Виктора Януковича деньги пойдут на восстановление украинской армии. Об этом на своей странице в Twitter написал президент Украины Петр Порошенко.
Тест: Вы шашлычный гуру?
Россияне любят месяц май не только за тепло и первую зелень, но и за рекордное количество выходных.