ПОМОГИТЕ ПОГОРЕЛЬЦАМ
Жителей края просят оказать помощь многодетной семье, пострадавшей от пожара
В поселке Новокаргино Енисейского района многодетная семья нуждается в помощи. Она осталась без крыши над головой в результате пожара.
В семье трое детей: старший – ученик 5-го класса, средняя – девочка-первоклассница и самый младший ребенок – 7-ми месячный мальчик.
Сейчас погорельцы живут у родственников. Их дом сгорел полностью, вместе со всеми вещами. В причинах возгорания разбирается Госпожнадзор. Отрабатывается две версии: короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем.
Желающие оказать помощь новокаргинской семье, пострадавшей от пожара, могут обращаться в районный комплексный центр соцобслуживания по адресу: Енисейск, ул. Худзинского, 2, телефоны: 8 (39195) 2-50-60 и 8(39195) 2-50-86.
Источник - медиа-портал “Столица 24”
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