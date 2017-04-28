ПОМОГИТЕ ПОГОРЕЛЬЦАМ

Жителей края просят оказать помощь многодетной семье, пострадавшей от пожара

В поселке Новокаргино Енисейского района многодетная семья нуждается в помощи. Она осталась без крыши над головой в результате пожара.

В семье трое детей: старший – ученик 5-го класса, средняя – девочка-первоклассница и самый младший ребенок – 7-ми месячный мальчик.

Сейчас погорельцы живут у родственников. Их дом сгорел полностью, вместе со всеми вещами. В причинах возгорания разбирается Госпожнадзор. Отрабатывается две версии: короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем.

Желающие оказать помощь новокаргинской семье, пострадавшей от пожара, могут обращаться в районный комплексный центр соцобслуживания по адресу: Енисейск, ул. Худзинского, 2, телефоны: 8 (39195) 2-50-60 и 8(39195) 2-50-86.

Источник - медиа-портал “Столица 24”