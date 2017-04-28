ПРИГЛАШАЮТ СПАСАТЕЛИ
28.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Галина Процкая
Академия МЧС распахнёт свои двери для всех желающих 29 апреля
В Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России состоится День открытых дверей.
Учебное заведение смогут посетить все желающие. Гостей академии ожидает встреча с руководством учебного заведения, выставка пожарной и аварийно-спасательной техники и ознакомительная экскурсия, во время которой каждый сможет увидеть условия проживания и обучения курсантов, обустройство и материально-техническую базу вуза.
29 апреля с 11 часов будет доступна ссылка для просмотра Онлайн-трансляции Дня открытых дверей - http://sibpsa.ru/life/on-line-translyatsiya/
Начало мероприятия в 11:00.
Фото: sibpsa.ru
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