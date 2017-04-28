ПРИГЛАШАЮТ СПАСАТЕЛИ

Академия МЧС распахнёт свои двери для всех желающих 29 апреля

В Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России состоится День открытых дверей.

Учебное заведение смогут посетить все желающие. Гостей академии ожидает встреча с руководством учебного заведения, выставка пожарной и аварийно-спасательной техники и ознакомительная экскурсия, во время которой каждый сможет увидеть условия проживания и обучения курсантов, обустройство и материально-техническую базу вуза.

29 апреля с 11 часов будет доступна ссылка для просмотра Онлайн-трансляции Дня открытых дверей - http://sibpsa.ru/life/on-line-translyatsiya/

Начало мероприятия в 11:00.

Фото: sibpsa.ru