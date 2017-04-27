ПАТРИОТЫ, ШАГОМ МАРШ!
27.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 1 | Автор: Татьяна Зимина
Конкурс "Смотр песни и строя" прошел в Железногорске
В спорткомплексе "Октябрь" развернулся муниципальный конкурс песни и строя, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования проводятся среди школьников 3-4 классов общеобразовательных школ. Главным организатором общегородского мероприятия выступил детско-юношеский центр "Патриот".
В смотре песни и строя участвовало 14 команд. Ребята представляли школы города, кадетский корпус, центр "Патриот". Школьники продемонстрировали строевой шаг, бравую песню и командный голос.
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Исследовательский корабль Черноморского флота «Лиман», столкнувшийся с другим судном в Черном море, затонул.
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