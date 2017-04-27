ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 27 АПРЕЛЯ
27.04.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 38 | Автор: Сергей Скляров
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Москва осуждает Израиль в связи с ракетным ударом по Сирии. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова передает РИА Новости.
В Берлине неизвестный напал на полицейских
В отделении неотложной помощи городской больницы в берлинском районе Кройцберг произошла стрельба, сообщает DPA. Уточняется, что в районе больницы мужчина напал на полицейских.
Российский разведывательный корабль затонул после столкновения
Исследовательский корабль Черноморского флота «Лиман», столкнувшийся с другим судном в Черном море, затонул.
Филиппины отказали России в размещении военной базы
Манила не допустит размещения российской базы на территории Филиппин, так как это противоречит конституции страны. С таким заявлением выступил глава оборонного ведомства Делфин Лорензана, сообщает «ФБА Экономика сегодня».
В сети появился новый клип «Ленинграда»
Новый клип группы «Ленинград» под названием «Экстаз» появился в интернете и за первые полчаса собрал почти сорок тысяч просмотров, следует из официального канала группы на сайте Youtube.