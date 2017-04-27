РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ
Школьник чудом спасся от неуправляемого автомобиля
Инцидент произошел 26 апреля на трассе «Красноярск — Железногорск» и попал на регистраторы.
Изначально в сети появилось видео, на котором было видно, как ВАЗ заносит перед пешеходным переходом, он оказывается на встречной полосе, разворачивается и ударяется о другую машину.
Затем интернет-пользователи обнародовали вторую запись, после просмотра которой стало известно, что под колеса ВАЗа едва не угодил мальчик-пешеход. Он буквально чудом избежал ДТП.
Школьник хотел перейти дорогу по «зебре», но зацепился курткой за ограждение — это задержало его на несколько секунд. В это же время по крайней левой полосе мчался ВАЗ, который пролетел в нескольких метрах от мальчика и ушел в неуправляемый занос. Ребенок не пострадал, сообщает newslab.ru
Видео: vk.com/kraschp
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