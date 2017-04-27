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КЛЕЩИ АТАКУЮТ

27.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Анна Тищук
 В теплые дни около 30 железногорцев пострадали от клещей
 
Горожане "поймали" лесных паразитов в районе р.Байкал, на горнолыжной базе, в районе городского парка и в садах. Специалисты сообщили, что пик активности насекомых придет на май-июнь.
 
Противоклещевая обработка территорий начнется в мае. Обработают территорию вдоль водоохраной зоны 3 и 4 микрорайонов, проспекта Ленинградский, в местах массового пребывания людей, в зоне отдыха у озера в п.Подгорный, в садовых кооперативах в районе КПП № 3 и 3, а также вдоль пешеходной дорожки вокруг озера от пр. Ленинградский до индивидуальных жилых застроек по ул. 60 лет ВЛКСМ.
 
Напомним, что в этом году площадь акарицидной обработки составит 50 гектаров.


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