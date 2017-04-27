КЛЕЩИ АТАКУЮТ
27.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 36 | Автор: Анна Тищук
Горожане "поймали" лесных паразитов в районе р.Байкал, на горнолыжной базе, в районе городского парка и в садах. Специалисты сообщили, что пик активности насекомых придет на май-июнь.
Противоклещевая обработка территорий начнется в мае. Обработают территорию вдоль водоохраной зоны 3 и 4 микрорайонов, проспекта Ленинградский, в местах массового пребывания людей, в зоне отдыха у озера в п.Подгорный, в садовых кооперативах в районе КПП № 3 и 3, а также вдоль пешеходной дорожки вокруг озера от пр. Ленинградский до индивидуальных жилых застроек по ул. 60 лет ВЛКСМ.
Напомним, что в этом году площадь акарицидной обработки составит 50 гектаров.
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Исследовательский корабль Черноморского флота «Лиман», столкнувшийся с другим судном в Черном море, затонул.
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Новый клип группы «Ленинград» под названием «Экстаз» появился в интернете и за первые полчаса собрал почти сорок тысяч просмотров, следует из официального канала группы на сайте Youtube.