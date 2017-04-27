РОВЕСНИЦА РЕВОЛЮЦИИ
Старейшему ветерану ГУССТ №9 "Спецстроя России" Марфе Конечных исполнилось 100 лет
Ветерана бывшего Строительно-монтажного управления №6 – одного из крупнейших филиалов Главного управления специального строительства по территории Сибири накануне со столетием поздравили представители Совета ветеранов девятого главка и СМУ №6 железногорских военных строителей
Во время Великой Отечественной войны Марфа Степановна была тружеником тыла. В годы военного лихолетья работала трактористом, уже в 25 лет руководила бригадой на лесосплаве. По ночам, после дневного изнуряющего труда, пекла хлеб в пекарне.
В 1985 году Марфа Степановна, будучи уже 13 лет на пенсии, ушла на заслуженный отдых. Ее общий трудовой стаж составил 56 лет, в том числе 18 из них были отданы работе в СПАО «Сибхимстрой».
Несмотря на преклонный возраст, Марфа Степановна до сих пор активна и бодра. По возможности занимается домашними делами, ежедневно выходит на прогулку, а порой и выезжает с внуками на дачу. Именно такой – энергичной, веселой и задорной – наша героиня встретила свой сотый день рождения.
Фото пресс-службы ГУССТ №9 "Спецстроя России"
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