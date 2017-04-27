ВСЕ В САД!

Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министру Канады Джастину Трюдо, что Соединенные Штаты пока не будут выходить из Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA).Президент Венесуэлы Николас Мадуров потребовал немедленного выхода официального Каракаса из Организации американских государств (ОАГ) вопреки регламенту, согласно которому на процедуру отводится два года.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была вынуждена отреагировать на некорректное поведение американской ведущей, назвавшей государственный строй в России режимом.Администрация США наделила Пентагон полномочиями по пересмотру системы ограничений американского военного контингента, действующего в Ираке и Сирии, сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на активистов оппозиции. Отмечается, что в помещениях аэропорта также произошло возгорание.