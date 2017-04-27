ВСЕ В САД!
27.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Наталья Кокорина
Садоводческие маршруты начинают свою работу 29 апреля
На всех маршрутах к оплате принимаются социальные карты.
Для работы автобусов по садоводческим маршрутам председателям садовых товариществ, по территории которых проходят данные маршруты, необходимо провести мероприятия по приведению дорог в надлежащее санитарное состояние (организовать вывоз несанкционированных свалок мусора), обеспечить ремонт проезжих частей на территории садовых товариществ для обеспечения безопасности перевозки пассажиров. Остановочные пункты на территории садовых товариществ должны быть обозначены дорожными знаками 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» (посадка/высадка пассажиров будет производиться только в местах обозначенных знаком).
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Президент Венесуэлы Николас Мадуров потребовал немедленного выхода официального Каракаса из Организации американских государств (ОАГ) вопреки регламенту, согласно которому на процедуру отводится два года.
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была вынуждена отреагировать на некорректное поведение американской ведущей, назвавшей государственный строй в России режимом.
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В аэропорту Дамаска произошел мощный взрыв
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на активистов оппозиции. Отмечается, что в помещениях аэропорта также произошло возгорание.