Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ВСЕ В САД!

ВСЕ В САД!
27.04.17 | Главные темы / Cобытия
 Садоводческие маршруты начинают свою работу 29 апреля
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ВЛАДИМИР ДЕРЫШЕВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ВЛАДИМИР ДЕРЫШЕВ
27.04.17 | Главные темы / Cобытия
В четверг, 27 апреля, в «Открытой студии» - начальник Специального управления
В СЕРДЦАХ НАВЕКИ

В СЕРДЦАХ НАВЕКИ
26.04.17 | Главные темы / Cобытия
Память героев-чернобыльцев почтили в Железногорске
ЦВЕТИ, РОДНОЙ ГОРОД!

ЦВЕТИ, РОДНОЙ ГОРОД!
26.04.17 | Главные темы / Cобытия
200 деревьев горожане высадят во дворах в рамках проекта «Цветущий Железногорск»
ЭТО НАДО ПОСМОТРЕТЬ!

ЭТО НАДО ПОСМОТРЕТЬ!
26.04.17 | Главные темы / Cобытия
 27 апреля в Железногорске откроется уникальная "контактная" выставка животных

ВСЕ В САД!

27.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 28 | Автор: Наталья Кокорина

Садоводческие маршруты начинают свою работу 29 апреля

На всех маршрутах к оплате принимаются социальные карты.
Для работы автобусов по садоводческим маршрутам председателям садовых товариществ, по территории которых проходят данные маршруты, необходимо провести мероприятия по приведению дорог в надлежащее санитарное состояние (организовать вывоз несанкционированных свалок мусора), обеспечить ремонт проезжих частей на территории садовых товариществ для обеспечения безопасности перевозки пассажиров. Остановочные пункты на территории садовых товариществ должны быть обозначены дорожными знаками 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» (посадка/высадка пассажиров будет производиться только в местах обозначенных знаком).

Расписание автобусов



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ
26 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
C 27 мая изменится расписание движения автобусов в сады (расписание маршрутов) 
ЕДЕМ НА ДАЧУ!

ЕДЕМ НА ДАЧУ!
21 апреля 2014 | Раздел: Cобытия
••• Садоводческие маршруты начнут свою работу 26 апреля
ПАТП ПОМЕНЯЕТ РАСПИСАНИЕ

ПАТП ПОМЕНЯЕТ РАСПИСАНИЕ
7 мая 2013 | Раздел: Cобытия
••• В День Победы, 9 мая, в расписании и схеме движения некоторых пригородных и городских маршрутов ПАТП произойдут изменения
ВСЕ В САД!

ВСЕ В САД!
24 августа 2012 | Раздел: Cобытия
••• МП ПАТП возобновляет последние рейсы на маршрутных автобусах, следующих в садоводческие кооперативы в выходные дни  
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Алексей, в новости: ОПАСНЫЙ ПИКНИК
Марина, в новости: ЭТО НАДО ПОСМОТРЕТЬ!
Гость Гость, в новости: ОПАСНЫЙ ПИКНИК
Гость Гость, в новости: ВСЕ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ!
Железногорск26, в новости: ВСЕ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ!
Феликс, в новости: НЕВЕСТА ЛУЧШЕ ВСЕХ!
Феликс, в новости: ПЬЯНСТВУ - БОЙ!

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

США проведут с Мексикой и Канадой новые переговоры по NAFTA
Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министру Канады Джастину Трюдо, что Соединенные Штаты пока не будут выходить из Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA).

Мадуро потребовал немедленно вывести Венесуэлу из ОАГ
Президент Венесуэлы Николас Мадуров потребовал немедленного выхода официального Каракаса из Организации американских государств (ОАГ) вопреки регламенту, согласно которому на процедуру отводится два года.

Захарова посоветовала американской ведущей «выбирать выражения»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова была вынуждена отреагировать на некорректное поведение американской ведущей, назвавшей государственный строй в России режимом.

Трамп расширил полномочия Пентагона по Сирии и Ираку
Администрация США наделила Пентагон полномочиями по пересмотру системы ограничений американского военного контингента, действующего в Ираке и Сирии, сообщило в среду агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.

В аэропорту Дамаска произошел мощный взрыв
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на активистов оппозиции. Отмечается, что в помещениях аэропорта также произошло возгорание.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНИЗИТЬ ТАРИФ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ СУПЕРПРОЧНЫЙ АСФАЛЬТ НА ЛЕНИНА В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ ЗАЙМЕТСЯ ПОЛИЦИЯ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Апрель 2017 (157)
Март 2017 (168)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (189)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.