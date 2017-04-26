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В СЕРДЦАХ НАВЕКИ

26.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Татьяна Зимина

Память чернобыльцев почтили в Железногорске


Сегодня 31 годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС. На Аллее героев-ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, возле лицея №102, состоялся памятный митинг.

В мероприятии приняли участие руководство города, представители градообразующих предприятий, школьники, кадеты и курсанты МЧС. Чернобыльцы рассказали юному поколению о мужестве самоотверженных людей, об испытаниях, которые пришлось вынести, чтобы в кратчайший срок обезопасить страну от страшной угрозы.

Ушедших из жизни чернобыльцев почтили минутой молчания. Священники собора Михаила Архангела провозгласили "Вечную память" героям-ликвидаторам. Лицеисты прочитали трогательные стихотворения, посвященные памяти Чернобыля.

Собравшиеся возложили к мемориальной стеле живые цветы. а школьники выпустили в небо белые воздушные шары.

Напомним, в ликвидации ЧАЭС принимали участие более 150 тысяч человек из Красноярского края. Из Железногорска устранять последствия техногенной катастрофы отправились 770 горожан. Многих уже нет на этом свете. Спасибо всем ликвидаторам за мужество и героизм!

фото Татьяны Зиминой



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