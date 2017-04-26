В СЕРДЦАХ НАВЕКИ
Память чернобыльцев почтили в Железногорске
Сегодня 31 годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС. На Аллее героев-ликвидаторов Чернобыльской катастрофы, возле лицея №102, состоялся памятный митинг.
В мероприятии приняли участие руководство города, представители градообразующих предприятий, школьники, кадеты и курсанты МЧС. Чернобыльцы рассказали юному поколению о мужестве самоотверженных людей, об испытаниях, которые пришлось вынести, чтобы в кратчайший срок обезопасить страну от страшной угрозы.
Ушедших из жизни чернобыльцев почтили минутой молчания. Священники собора Михаила Архангела провозгласили "Вечную память" героям-ликвидаторам. Лицеисты прочитали трогательные стихотворения, посвященные памяти Чернобыля.
Собравшиеся возложили к мемориальной стеле живые цветы. а школьники выпустили в небо белые воздушные шары.
Напомним, в ликвидации ЧАЭС принимали участие более 150 тысяч человек из Красноярского края. Из Железногорска устранять последствия техногенной катастрофы отправились 770 горожан. Многих уже нет на этом свете. Спасибо всем ликвидаторам за мужество и героизм!
фото Татьяны Зиминой
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Размещение систем противоракетной обороны (ПРО) США в Европе создаёт возможность для скрытного ракетно-ядерного удара по России. Об этом сказал заместитель начальника ГОУ Генштаба Виктор Познихир.
Глава Левада-центра требует извинений от Тимаковой
Пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова должна извиниться за слова о «политическом заказе» социологических опросов Левады-центра. С таким заявлением выступил директор исследовательской организации Лев Гудков. Его слова передает «Фонтанка.ру».
Путин в шутку попросил воспитать Мединского
Владимир Путин с иронией попросил Дмитрия Медведева провести «воспитательную работу» с министром культуры Владимиром Мединским. Разъяснительная беседа должна касаться программы развития сельских клубов. Об этом сообщает РИА Новости.
Депутаты решат вопрос с похищением невест
Депутаты Национального собрания Ингушетии внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести ответственность в виде до трех лет лишения свободы за похищение человека с целью вступления в брак.
«Открытая Россия» признана нежелательной организацией
Генпрокуратура России признала работу ряда иностранных организаций нежелательной на территории страны. Об этом сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.