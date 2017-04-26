ЦВЕТИ, РОДНОЙ ГОРОД!

Заместитель главы администрации ЗАТО Железногорск Юрий Латушкин провел совещание по проекту «Цветущий Железногорск»



В рамках проекта по благоустройству внутриквартальных территорий поступило 60 заявок. Жители многоквартирных домов планируют высадить во дворах около двух сотен кустарников и деревьев.



- Саженцы будут выдаваться безвозмездно по заявкам. Например, городской парк будет осуществлять уборку лесной зоны и готов предложить молодую поросль рябины, - уточнил Юрий Латушкин. - Обращаю внимание, что все посадки должны быть согласованы с управляющей компанией, чтобы в будущем не повредить кабели или иные подземные коммуникации.

Благоустройство дворов – лишь одно из мероприятий проекта "Цветущий Железногорск". Оргкомитет также приглашает все городские предприятия и учреждения стать участниками нового проекта по озеленению. Сотрудники парка культуры изготовят 67 именных вагончиков ко Дню рождения Железногорска. Участники проекта украсят вагончики цветочной рассадой, разместят логотип своей компании и будут ухаживать за своим персональным цветником. В День города цветочный поезд с именными вагонами станет одним из ярких украшений праздника. Заявку можно оставить в УГХ администрации по телефону: 76-55-62.В Год экологии парк культуры подготовил еще несколько проектов. Из желудей, высаженных руководителями учреждений культуры в свой профессиональный праздник, уже появились несколько дубов, которые станут новой достопримечательностью парка. Саженцы яблони, ранета украсят аллеи. Также в парке появятся новые благоустроенные зоны.В настоящее время на городских клумбах всходят 42 тысячи тюльпанов. В летний период высадят 1 млн 200 тысяч штук цветочной рассады, которую сейчас выращивают в теплицах Комбината благоустройства, сообщает муниципальный портал.