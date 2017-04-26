РАДИОПРОГРАММА ОТ 26 АПРЕЛЯ

Размещение систем противоракетной обороны (ПРО) США в Европе создаёт возможность для скрытного ракетно-ядерного удара по России. Об этом сказал заместитель начальника ГОУ Генштаба Виктор Познихир.Пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова должна извиниться за слова о «политическом заказе» социологических опросов Левады-центра. С таким заявлением выступил директор исследовательской организации Лев Гудков. Его слова передает «Фонтанка.ру».Владимир Путин с иронией попросил Дмитрия Медведева провести «воспитательную работу» с министром культуры Владимиром Мединским. Разъяснительная беседа должна касаться программы развития сельских клубов. Об этом сообщает РИА Новости.Депутаты Национального собрания Ингушетии внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести ответственность в виде до трех лет лишения свободы за похищение человека с целью вступления в брак.Генпрокуратура России признала работу ряда иностранных организаций нежелательной на территории страны. Об этом сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.