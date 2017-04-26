К ПЕРВОМАЮ ГОТОВЫ
26.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая
1 мая в Железногорске пройдет праздничная демонстрация
Построение колонны начнется в 10.30 у главного входа в Парк культуры. В 11 час участники праздничного шествия направятся от аллеи звезд по улице Ленина к центральной площади Железногорска. В 11.15 возле Дворца Культуры состоится митинг.
С 11.45 перед горожанами будут выступать коллективы художественной самодеятельности.
В первомайском шествии примут участие трудовые коллективы города, представители общественных, спортивных организаций и учебных заведений.
фото: zeleznogorsk.bezformata.ru
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