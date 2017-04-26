К ПЕРВОМАЮ ГОТОВЫ

1 мая в Железногорске пройдет праздничная демонстрация



Построение колонны начнется в 10.30 у главного входа в Парк культуры. В 11 час участники праздничного шествия направятся от аллеи звезд по улице Ленина к центральной площади Железногорска. В 11.15 возле Дворца Культуры состоится митинг.

С 11.45 перед горожанами будут выступать коллективы художественной самодеятельности.



В первомайском шествии примут участие трудовые коллективы города, представители общественных, спортивных организаций и учебных заведений.

фото: zeleznogorsk.bezformata.ru