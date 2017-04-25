РАДИОПРОГРАММА ОТ 25 АПРЕЛЯ

Сбербанк опубликовал годовой отчет за 2016 годРоспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке кори в Европе. По данным ведомства, за четыре минувших месяца заболели более четырех тысяч человек в 14 странах: Австрии…Сенат США утвердил во вторник Рода Розенстайна на пост первого заместителя генпрокурора, свидетельствуют результаты голосования. За кандидатуру Розенстайна проголосовали 94 сенатора, против были шесть.Минфин России со среды, 26 апреля, начнет продажу облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения, дебютируя с трехлетним выпуском объемом 15 миллиардов рублей.Эсминец США Mahan был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским катером, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на два источника в администрации США.