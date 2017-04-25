РАДИОПРОГРАММА ОТ 25 АПРЕЛЯ
25.04.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 27 | Автор: Сергей Скляров
• Народная дружина
• Не задохнуться в дыму
• Радоница поминальная
• Ямочный ремонт
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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Сенат США утвердил куратора по «вмешательству» России в выборы
Сенат США утвердил во вторник Рода Розенстайна на пост первого заместителя генпрокурора, свидетельствуют результаты голосования. За кандидатуру Розенстайна проголосовали 94 сенатора, против были шесть.
Минфин начнет продажу облигаций для населения со среды
Минфин России со среды, 26 апреля, начнет продажу облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения, дебютируя с трехлетним выпуском объемом 15 миллиардов рублей.
Американский эсминец изменил курс при встрече с иранским катером
Эсминец США Mahan был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским катером, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на два источника в администрации США.