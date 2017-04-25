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ЖЕСТКИЙ ЗАПРЕТ НА ПИКНИКИ

ЖЕСТКИЙ ЗАПРЕТ НА ПИКНИКИ
25.04.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске с 25 апреля введен режим повышенной пожарной готовности
ЭТО НАДО ПОСМОТРЕТЬ!

ЭТО НАДО ПОСМОТРЕТЬ!
25.04.17 | Главные темы / Cобытия
 27 апреля в Железногорске откроется уникальная "контактная" выставка животных
ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ

ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ
25.04.17 | Главные темы / Происшествия
Житель Железногорска подозревается в совершении сексуального насилия в
ПОПОЛНИЛИ КАЗНУ

ПОПОЛНИЛИ КАЗНУ
25.04.17 | Главные темы / ГО и ЧС
Прокуратура Железногорска пополнила бюджет государства деньгами, изъятыми из
РАДОНИЦА - ПОМЯНЕМ ВСЕХ!

РАДОНИЦА - ПОМЯНЕМ ВСЕХ!
25.04.17 | Главные темы / Cобытия
В железногорском Соборе Михаила Архангела совершено пасхальное поминовение

РАДИОПРОГРАММА ОТ 25 АПРЕЛЯ

25.04.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 27 | Автор: Сергей Скляров
 Народная дружина
 Не задохнуться в дыму
 Радоница поминальная
 Ямочный ремонт

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КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Марина, в новости: ЭТО НАДО ПОСМОТРЕТЬ!
Гость Гость, в новости: ОПАСНЫЙ ПИКНИК
Гость Гость, в новости: ВСЕ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ!
Железногорск26, в новости: ВСЕ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ!
Феликс, в новости: НЕВЕСТА ЛУЧШЕ ВСЕХ!
Феликс, в новости: ПЬЯНСТВУ - БОЙ!

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