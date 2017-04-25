ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ
Житель Железногорска подозревается в совершении сексуального насилия в отношении 7-летней дочери
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Железногорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст.132 (насильственные действия сексуального характера) УК РФ.
По версии следствия, 22 апреля 2017 года в следственный отдел с заявлением о привлечении к уголовной ответственности своего 30-летнего супруга обратилась жительница Железногорска. Она сообщила, что ее муж с сентября 2016 года по апрель 2017 года, находясь в квартире по месту их жительства, неоднократно совершал иные действия сексуального характера в отношении их общей 7- летней дочери. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91-92 УПК РФ.
В настоящее время перед Железногорским городским судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый допрошен, он признал свою вину, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза, девочке оказывается психологическая помощь. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: krk.sledcom.ru
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