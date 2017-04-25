ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сегодня, в Родительский день, 12 сотрудников железногорской полиции обеспечат общественный порядок на кладбище
Сотрудники полиции обеспечат охрану правопорядка и безопасность дорожного движения на прилегающих к кладбищам территориях, определяя места парковки автотранспорта.
В связи с этим стражи порядка убедительно просят жителей не оставлять свои автомобили на проезжей части и напоминают, что за нарушение правил парковки водителям грозит административная ответственность.
Будет введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Тихая.
Полицейские обращаются к жителям города с просьбой отнестись с пониманием к принимаемым мерам и вводимым ограничениям, которые в первую очередь направлены на обеспечение безопасности граждан, а также предотвращение правонарушений и преступных посягательств.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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