ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ

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25.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая

Сегодня, в Родительский день, 12 сотрудников железногорской полиции обеспечат общественный порядок на кладбище

Сотрудники полиции обеспечат охрану правопорядка и безопасность дорожного движения на прилегающих к кладбищам территориях, определяя места парковки автотранспорта.

В связи с этим стражи порядка убедительно просят жителей не оставлять свои автомобили на проезжей части и напоминают, что за нарушение правил парковки водителям грозит административная ответственность.

Будет введено временное ограничение движения транспортных средств по улице Тихая.

Полицейские обращаются к жителям города с просьбой отнестись с пониманием к принимаемым мерам и вводимым ограничениям, которые в первую очередь направлены на обеспечение безопасности граждан, а также предотвращение правонарушений и преступных посягательств.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск



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