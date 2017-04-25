ВСЕ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ!

Ямочный ремонт в Железногорске продлится до конца сентября

В Железногорске начался ямочный ремонт дорог. Техника работает на улице Курчатова. В планах: сначала залатать все ямы в районе площади Победы, в аккурат до 9 мая, а уже потом двинуться дальше. На все работы будет потрачено порядка 27 миллионов рублей. В общей сложности, отремонтируют около 29 тысяч квадратных метров дорожного полотна (на тысячу квадратов меньше, чем в прошлом году)

От проезжающих автомобилистов уже можно услышать нарекания, что вырезают слишком маленькие квадраты, и эти заплаты рассыплются также быстро, как и прошлогодние. По словам главного специалиста УГХ Владимира Черных, было предложение закрыть ямы сплошным асфальтированием, но тогда без внимания останутся другие улицы города.

Ямочный ремонт пройдет на всех улицах города, в том числе и в поселках.

фото Натальи Булгак