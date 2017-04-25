ВСЕ ДЫРЫ ЗАЛАТАТЬ!

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24.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 87 | Автор: Наталья Кокорина

Ямочный ремонт в Железногорске продлится до конца сентября

В Железногорске начался ямочный ремонт дорог. Техника работает на улице Курчатова. В планах: сначала залатать все ямы в районе площади Победы, в аккурат до 9 мая, а уже потом двинуться дальше. На все работы будет потрачено порядка 27 миллионов рублей. В общей сложности, отремонтируют около 29 тысяч квадратных метров дорожного полотна (на тысячу квадратов меньше, чем в прошлом году)

От проезжающих автомобилистов уже можно услышать нарекания, что вырезают слишком маленькие квадраты, и эти заплаты рассыплются также быстро, как и прошлогодние. По словам главного специалиста УГХ Владимира Черных, было предложение закрыть ямы сплошным асфальтированием, но тогда без внимания останутся другие улицы города.

Ямочный ремонт пройдет на всех улицах города, в том числе и в поселках.

фото Натальи Булгак



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 19:58 | Статус: | Автор: Железногорск26 , Группа: Гости

Ямочный ремонт в Железногорске продлиться до конца сентября - - - продлиТСЯ !!! Ну как так?! Может есть вакансии, если кто-то устал работать? :-) Черт с этими ямами, их можно объехать в большинстве случаев! А вот поперечные трещины на асфальте это действительно ужас, постоянная трясучка... На кой менять поребрики у автобусных остановок и прилегающий асфальт?! Он в намного лучшем состоянии, чем основные дороги! А поребрики? Они в трещинах или что? Очередное отмывание денег?!

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Дата: Вчера, 20:54 | Статус: Пользователь offline | Автор: Жека , Группа: Посетители

в том году тоже начинали с пл.Победы(в аккурат...)и точно так же ямы там же где и были..т.е....в прочем как и по всему городу.Какой то "бег по кругу" каждый год. Либо мастера с кривыми руками,либо специально ремонтируют так,что бы эти ямы опять вскрывались,либо(что очевиднее)это кому то нужно и выгодно.

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Дата: Вчера, 21:19 | Статус: | Автор: Гость Гость , Группа: Гости

Улица Григорьева, возле ГХК. Каждый год по весне огромные ямы, даже щебнем засыпают. Потом эти ямы чинят. На следующий год бабло пилят по новой. Из года в год в одном и том же месте.

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