ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 24 АПРЕЛЯ
24.04.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 88 | Автор: Сергей Скляров
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Заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о праве Лондона на превентивный ядерный удар заслуживает жесткого ответа, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич…
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24 апреля президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) одобрил проект беспосадочного перелета на планере вокруг земного шара и пытался выяснить технологию поедания морским ангелом…
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