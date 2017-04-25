РАДИОПРОГРАММА ОТ 24 АПРЕЛЯ

34-летний министр экономического развития Максим Орешкин, назначенный на эту должность в ноябре 2016 года, в понедельник сообщил о начале реорганизации своего министерства.Подача электроэнергии в Луганске почти восстановлена, пишут местные СМИ. Подача электричества в столице ЛНР была восстановлена почти во всех районах, сообщил «Луганскинформцентр» Агентство «Луганскинформцентр» сообщает о восстановлении энергоснабжения в большинстве…Заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о праве Лондона на превентивный ядерный удар заслуживает жесткого ответа, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич…24 апреля президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) одобрил проект беспосадочного перелета на планере вокруг земного шара и пытался выяснить технологию поедания морским ангелом…В актовом зале Колумбийского университета, где демократа Обаму на сцене ждали шестеро политически активных студентов, а также полный зал зрителей и журналистов, бывший президент США появился в сером костюме…