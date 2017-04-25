НЕВЕСТА ЛУЧШЕ ВСЕХ!



Железногорцы выбрали "Бриллиантовую невесту" 2016 года



10 прекрасных участниц в роскошных свадебных платьях сразились за звание самой главной невесты города.



Цветы, воздушные шарики, запах ароматного кофе, различные фотозоны и мастер классы встретили гостей финального шоу «Бриллиантовая невеста 2016», которое состоялось в минувшую субботу во Дворце Культуры. А пока гости фотографировались и учились шить фатинки, 10 конкурсанток завершали подготовку к выступлению. С волнением справлялись каждая по-своему, а самым важным в красивом конкурсе оказалась поддержка любимого мужа, говорит конкурсантка Виктория.



В этом году фестиваль был посвящен 11-ой годовщине свадьбы, то есть стальной. Именно поэтому шоу было стилизовано под средние века. Одним из конкурсных заданий стала стилизация свадебных платьев под сталь. Здесь девушкам дали волю – каждая участница включила фантазию и проявила свои творческие способности.

По результатам всех конкурсных испытаний была выбрана одна единственная, та самая невеста, которая представит Железногорск на финальном шоу в городе Пермь 15 мая. Ею стала Вероника Шеленкова.



Шоу получилось ярким, интересным и необычным. Опыт прошлого года помог организаторам подняться на новый уровень. А идейный вдохновитель и ведущая фестиваля Наталья Шоф уже приглашает девушек, которые стали или станут женами в 2017 году, принять участие в следующем, третьем фестивале «Бриллиантовая невеста Железногорска».

фото: паблик ВКонтакте "Бриллиантовая невеста железногорск"