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 Железногорцы выбрали "Бриллиантовую невесту" 2016 года

НЕВЕСТА ЛУЧШЕ ВСЕХ!

24.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 116 | Автор: Анна Тищук

 
 Железногорцы выбрали "Бриллиантовую невесту" 2016 года

10 прекрасных участниц в роскошных свадебных платьях сразились за звание самой главной невесты города.

Цветы, воздушные шарики, запах ароматного кофе, различные фотозоны и мастер классы встретили гостей финального шоу «Бриллиантовая невеста 2016», которое состоялось в минувшую субботу во Дворце Культуры. А пока гости фотографировались и учились шить фатинки, 10 конкурсанток завершали подготовку к выступлению. С волнением справлялись каждая по-своему, а самым важным в красивом конкурсе оказалась поддержка любимого мужа, говорит конкурсантка Виктория.

В этом году фестиваль был посвящен 11-ой годовщине свадьбы, то есть стальной. Именно поэтому шоу было стилизовано под средние века. Одним из конкурсных заданий стала стилизация свадебных платьев под сталь. Здесь девушкам дали волю – каждая участница включила фантазию и проявила свои творческие способности.

По результатам всех конкурсных испытаний была выбрана одна единственная, та самая невеста, которая представит Железногорск на финальном шоу в городе Пермь 15 мая. Ею стала Вероника Шеленкова.

Шоу получилось ярким, интересным и необычным. Опыт прошлого года помог организаторам подняться на новый уровень. А идейный вдохновитель и ведущая фестиваля Наталья Шоф уже приглашает девушек, которые стали или станут женами в 2017 году, принять участие в следующем, третьем фестивале «Бриллиантовая невеста Железногорска».

фото: паблик ВКонтакте "Бриллиантовая невеста железногорск"



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 16:59 | Статус: | Автор: Феликс , Группа: Гости

вообще-то бриллиантовая свадьба это 60 лет совместной жизни. Так что представленные конкурсантки немного молодоваты для заявленного конкурса:)

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Дата: Вчера, 17:33 | Статус: Пользователь offline | Автор: Анна Тищук , Группа: Главные редакторы

Феликс,
Фестиваль в этом году был посвящен 11-ой годовщине свадьбы, а называется он "Бриллиантовая невеста", а не "Бриллиантовая свадьба", так что все в порядке! :))

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