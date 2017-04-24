ОПАСНЫЙ ПИКНИК

Железногорск заволокло дымом. Воскресный пикник стал причиной крупного пожара



За минувшие выходные специалисты железногорского МЧС совершили более 30 выездов в разные районы города, рассказал начальник отдела государственного пожарного надзора ФПС №2 МЧС России Андрей Куксенко.



«Подразделения пожарной охраны выезжали в разные районы ЗАТО. Но самый масштабный пожар был в районе поселка Додоново, где пришлось тушить порядка 200 гектаров. Также выезжали в район улицы Верхней Саянской, на городское кладбище, ездили в поселок Подгорный, деревню Большой Балчуг и в несколько садоводческих товариществ».



Главной причиной пожаров является человеческий фактор, а именно – неосторожное обращение с огнем. Многие железногорцы, соскучившись по теплой погоде, вышли в леса на пикники, и по неосторожности устроили пожар, объясняет начальник МП Горлесхоз Татьяна Кузнецова.



«90% - это все то, что делают руки человеческие. Я понимаю, что очень хочется выйти на улицу и устроить пикник. Но на сегодняшний день установились очень сильные порывы ветра, с которыми сложно справиться. Давайте будем думать о последствиях своих действий».

Исполняющий обязанности Главы администрации Сергей Проскурнин сегодня утром провел совещание по ситуации с лесными пожарами.