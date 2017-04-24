ПЬЯНСТВУ - БОЙ!
24.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 18 | Автор: Галина Процкая
Жители Красноярского края проголосовали за введение «Трезвых пятниц»
На официальном сайте Законодательного Собрания завершился «Народный опрос», в котором всем желающим предлагалось выразить свое отношение к инициативе начальника Главного управления МВД РФ по Красноярскому краю Александра Речицкого - ввести в регионе «трезвые пятницы».
Всего в опросе приняли участие 237 человек. По итогам народного опроса, большинство голосов набрал вариант ответа «ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ» (68,4%). Сейчас результаты опроса переданы в комитет по безопасности и защите прав граждан.
Источник: Медиа-портал “Столица 24”
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