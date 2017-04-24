ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА-2017

В Железногорске стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

Стартовой площадкой в этом году выбрана гимназия № 96, которая первая в нашем городе присоединилась к этой акции в 2008 году, и вот уже десятый год активно принимает в ней участие.

Сегодня в школе всех педагогов и учащихся ожидает праздничная атмосфера – живая музыка, работа интерактивных площадок, трансляция военно-патриотических роликов, созданных собственными силами гимназистов.

В 18.00 в холле первого этажа ТЦ «Сибирской городок» гимназия № 96, "Российское движение школьников" и штаб флагманской программы «Волонтеры победы» проведут танцевальный флешмоб, а всем посетителям вручат георгиевские ленточки, сообщает муниципальный портал.