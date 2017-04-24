ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА-2017
24.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
Стартовой площадкой в этом году выбрана гимназия № 96, которая первая в нашем городе присоединилась к этой акции в 2008 году, и вот уже десятый год активно принимает в ней участие.
Сегодня в школе всех педагогов и учащихся ожидает праздничная атмосфера – живая музыка, работа интерактивных площадок, трансляция военно-патриотических роликов, созданных собственными силами гимназистов.
В 18.00 в холле первого этажа ТЦ «Сибирской городок» гимназия № 96, "Российское движение школьников" и штаб флагманской программы «Волонтеры победы» проведут танцевальный флешмоб, а всем посетителям вручат георгиевские ленточки, сообщает муниципальный портал.
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26 апреля 2010 | Раздел: Cобытия••• К 65-й годовщине Великой Победы в ЗАТО Железногорск будет роздано 6000 георгиевских ленточек.
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