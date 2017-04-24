НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 21 АПРЕЛЯ
24.04.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 27 | Автор: Сергей Скляров
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Определился победитель первого тура выборов президента Франции
Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре выборов президента страны, набрав 23,75 процента голосов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французское МВД.
Маршал попал в черный список украинского «Миротворца»
Российского певца Александра Маршала внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение им Крыма.
Синоптики пообещали последние в этом году заморозки
В Москве последние в этом году весенние заморозки ожидаются 25 апреля, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
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«Яндекс» планирует начать брать деньги с таксопарков, курьерских служб и другого бизнеса, который использует сервисы «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Карты» в коммерческих целях. Об этом «Коммерсанту» рассказали в «Яндексе».