НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 21 АПРЕЛЯ

Клиенты Сбербанка пожаловались в социальных сетях на то, что не могут провести операции с помощью терминалов, расплатиться картой за услуги, а также снять наличные. «У меня одного @sberbank упал?Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон одержал победу в первом туре выборов президента страны, набрав 23,75 процента голосов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французское МВД.Российского певца Александра Маршала внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец» за посещение им Крыма.В Москве последние в этом году весенние заморозки ожидаются 25 апреля, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».«Яндекс» планирует начать брать деньги с таксопарков, курьерских служб и другого бизнеса, который использует сервисы «Яндекс. Навигатор» и «Яндекс. Карты» в коммерческих целях. Об этом «Коммерсанту» рассказали в «Яндексе».