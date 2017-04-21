ЗАПАХЛО СКАНДАЛОМ
Прокуратурой ЗАТО Железногорск проведена проверка ФГБУЗ «Клиническая больница №51» исполнения законодательства в сфере здравоохранения
Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН, в отделении стационара, стоматологическом отделении и помещениях поликлиники не обеспечено бесплатное предоставление бахил пациентам, обратившимся с целью проведения лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического приема.
В женской консультации выборочным изучением индивидуальных карт пациентов выявлены нарушения приказа Минздрава России, поскольку осмотры 5 беременных женщин при физиологическом течении беременности проводились отдельными врачами менее 2 раз.
Оснащение женской консультации не в полном объеме соответствует стандарту, утвержденному приказом Минздрава России. В частности, в кабинете врача-психолога отсутствует психоаналитическая и медицинская кушетки, что влияет на качество оказываемых услуг беременным женщинам при их подготовке к родам.
Автомобили скорой медицинской помощи классов «А» и «В» не в полной мере отвечают стандарту оснащения выездных бригад, поскольку не оснащены видеорегистраторами и аккумуляторными фонарями.
В ходе проверки прокуратурой Железногорска также были вскрыты факты частичного неоказания должностными лицами КБ-51 медицинских услуг на сумму свыше 300 тыс. рублей при их фактической оплате предприятием в городе, чем нарушены права свыше 200 работников предприятия на получение гарантированных медицинских услуг.
Указанные обстоятельства послужили основанием для внесения 16.03.2017 прокуратурой города представления в адрес главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница № 51» ФМБА России.
В результате прокурорского вмешательства учреждением здравоохранения принят комплекс мер по устранению нарушений законодательства в сфере здравоохранения. Привлечены к дисциплинарной ответственности 6 должностных лиц больницы.
По выявленным фактам служебного подлога материалы проверки в марте 2017 года направлены прокуратурой города в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственный отдел по ЗАТО г. Железногорск ГСУ СК России по краю для решения вопроса об уголовном преследовании двух врачей по ч. 1 ст. 292 УК РФ. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры города.
Источник: сайт Прокуратуры Красноярского края
фото: rybinsk-once.ru
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Лидером списка фаворитов международного музыкального конкурса «Евровидение-2017» стала песня «Карма западного человека» (Occidentali's Karma) в исполнении Франческо Габбани, представляющего Италию.
Секретная встреча разведок, Кремль о Навальном-Гитлере и другие события дня
Разведки пяти стран проведут секретную встречу В эти выходные в Новой Зеландии в Квинстауне планируется секретная встреча представителей разведок соглашения Five Eyes. Об этом сообщает The New Zeland Herald.
МИД РФ выдвинул кандидатуру нового постпреда при ООН
Василий Небензя займет пост постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН).
Истребитель с направлявшегося к КНДР авианосца упал в море
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet рухнул в море в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Седьмого флота ВМС США.
У россиян появится законная возможность не платить за ЖКХ
Россияне, проживающие в многоквартирных домах, с 1 января 2018 году будут вправе отказаться оплачивать квитанции за ЖКХ, если информация о них отсутствует в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>