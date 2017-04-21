ЗАПАХЛО СКАНДАЛОМ

Прокуратурой ЗАТО Железногорск проведена проверка ФГБУЗ «Клиническая больница №51» исполнения законодательства в сфере здравоохранения

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН, в отделении стационара, стоматологическом отделении и помещениях поликлиники не обеспечено бесплатное предоставление бахил пациентам, обратившимся с целью проведения лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического приема.

В женской консультации выборочным изучением индивидуальных карт пациентов выявлены нарушения приказа Минздрава России, поскольку осмотры 5 беременных женщин при физиологическом течении беременности проводились отдельными врачами менее 2 раз.

Оснащение женской консультации не в полном объеме соответствует стандарту, утвержденному приказом Минздрава России. В частности, в кабинете врача-психолога отсутствует психоаналитическая и медицинская кушетки, что влияет на качество оказываемых услуг беременным женщинам при их подготовке к родам.

Автомобили скорой медицинской помощи классов «А» и «В» не в полной мере отвечают стандарту оснащения выездных бригад, поскольку не оснащены видеорегистраторами и аккумуляторными фонарями.

В ходе проверки прокуратурой Железногорска также были вскрыты факты частичного неоказания должностными лицами КБ-51 медицинских услуг на сумму свыше 300 тыс. рублей при их фактической оплате предприятием в городе, чем нарушены права свыше 200 работников предприятия на получение гарантированных медицинских услуг.

Указанные обстоятельства послужили основанием для внесения 16.03.2017 прокуратурой города представления в адрес главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница № 51» ФМБА России.

В результате прокурорского вмешательства учреждением здравоохранения принят комплекс мер по устранению нарушений законодательства в сфере здравоохранения. Привлечены к дисциплинарной ответственности 6 должностных лиц больницы.

По выявленным фактам служебного подлога материалы проверки в марте 2017 года направлены прокуратурой города в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственный отдел по ЗАТО г. Железногорск ГСУ СК России по краю для решения вопроса об уголовном преследовании двух врачей по ч. 1 ст. 292 УК РФ. Ход и результаты доследственной проверки находятся на контроле прокуратуры города.

Источник: сайт Прокуратуры Красноярского края

фото: rybinsk-once.ru