СУПЕРПРОЧНЫЙ АСФАЛЬТ НА ЛЕНИНА
Специалисты КРУДОР провели глубокое сканирование улицы Ленина
В настоящее время продолжается конкурс на проведение ремонта главной улицы Железногорска, и администрация старается увеличить финансирование на ремонт дорог. Планируется потратить 46 миллионов рублей на ремонт 3.7 км (от улицы Советская до улицы Загородная). Дорожники снимут старый асфальт, разместят геосетку (которая увеличит прочность покрытия), далее: укладка асфальто-бетонной смеси толщиной 7 см. кроме того, предусмотрен ремонт 8 автобусных остановок, замена поребрика и новая разметка. Подрядчика планируют найти до конца июня, и к сентябрю в Железногорске будет обновлённая улица Ленина.
Добавим, что уже в понедельник стартует ямочный ремонт, который начнется с улицы Курчатова.
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