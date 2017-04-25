ЭТО НАДО ПОСМОТРЕТЬ!

В Железногорск привезут уникальную "контактную" выставку животных "Пушистики"

Экспозиция необычных зверушек развернется в музейно- выставочном зале с 27 апреля по 14 мая.

В экспозиции выставки будут представлены более 50 животных - удивительные кролики-великаны и карликовые кролики, смешной козлик Ваня, шиншиллы, морские свинки, хорьки, сибирская белка, а также необычные чилийские белки, совсем не похожие на обычных белок!

Эта выставка «контактная», поэтому ручных зверушек запросто можно погладить и покормить. Угощение для животных продается здесь же.

Также для детворы - забавный аквагрим: превращения в бабочек, зверушек и мультяшных персонажей.

Часы работы "Пушистиков" - с 10.00 до 19.00, ежедневно

Детям до 4-х лет вход свободный.

Детский билет - 150 руб, взрослый - 200 руб, для пенсионеров – 150 руб, для многодетных семей - 120 руб. Группы (от 10 человек) по предварительной записи - 120 руб.

Овощные стаканчики: маленький 30 руб., большой – 60 руб. Нанесение аквагрима – 100-200 руб. (в зависимости от сложности рисунка)

Зоовыставка будет работать по адресу: ул.Свердлова 55А, Выставочный зал

Контактный телефон 8-950-433-58-18

Фото: из архива выставки "Пушистики"