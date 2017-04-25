ЭТО НАДО ПОСМОТРЕТЬ!
В Железногорск привезут уникальную "контактную" выставку животных "Пушистики"
Экспозиция необычных зверушек развернется в музейно- выставочном зале с 27 апреля по 14 мая.
В экспозиции выставки будут представлены более 50 животных - удивительные кролики-великаны и карликовые кролики, смешной козлик Ваня, шиншиллы, морские свинки, хорьки, сибирская белка, а также необычные чилийские белки, совсем не похожие на обычных белок!
Эта выставка «контактная», поэтому ручных зверушек запросто можно погладить и покормить. Угощение для животных продается здесь же.
Также для детворы - забавный аквагрим: превращения в бабочек, зверушек и мультяшных персонажей.
Часы работы "Пушистиков" - с 10.00 до 19.00, ежедневно
Детям до 4-х лет вход свободный.
Детский билет - 150 руб, взрослый - 200 руб, для пенсионеров – 150 руб, для многодетных семей - 120 руб. Группы (от 10 человек) по предварительной записи - 120 руб.
Овощные стаканчики: маленький 30 руб., большой – 60 руб. Нанесение аквагрима – 100-200 руб. (в зависимости от сложности рисунка)
Зоовыставка будет работать по адресу: ул.Свердлова 55А, Выставочный зал
Контактный телефон 8-950-433-58-18
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
34-летний министр экономического развития Максим Орешкин, назначенный на эту должность в ноябре 2016 года, в понедельник сообщил о начале реорганизации своего министерства.
Киев погрузил Луганск во тьму
Подача электроэнергии в Луганске почти восстановлена, пишут местные СМИ. Подача электричества в столице ЛНР была восстановлена почти во всех районах, сообщил «Луганскинформцентр» Агентство «Луганскинформцентр» сообщает о восстановлении энергоснабжения в большинстве…
В Совфеде указали Британии на риск быть стертой с лица земли
Заявление министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о праве Лондона на превентивный ядерный удар заслуживает жесткого ответа, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич…
Путин прояснил свое отношение к чертям
24 апреля президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) одобрил проект беспосадочного перелета на планере вокруг земного шара и пытался выяснить технологию поедания морским ангелом…
США показали обновленного Обаму
В актовом зале Колумбийского университета, где демократа Обаму на сцене ждали шестеро политически активных студентов, а также полный зал зрителей и журналистов, бывший президент США появился в сером костюме…