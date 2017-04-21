УКРАСИМ ГОРОД КО ДНЮ ПОБЕДЫ!
21.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 53 | Автор: Галина Процкая
Железногорск готовится к торжественным мероприятиям, посвященным 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне
План по подготовке и проведению мероприятий утвержден Главой администрации ЗАТО Железногорск Сергеем Пешковым.
Оргкомитет праздника обращается ко всем предприятиям и организациям города об оформлении административных зданий, витрин и торговых точек к празднованию 9 мая.
Для оформления рекомендуется использовать единый стиль оформления Дня Победы. Логотип и макеты размещены на официальном портале «Красноярский край» - http://www.krskstate.ru/pobeda/emblema
фото: old.admk26.ru
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