ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 20 АПРЕЛЯ
21.04.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 38 | Автор: Сергей Скляров
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Секретная встреча разведок, Кремль о Навальном-Гитлере и другие события дня
Разведки пяти стран проведут секретную встречу В эти выходные в Новой Зеландии в Квинстауне планируется секретная встреча представителей разведок соглашения Five Eyes. Об этом сообщает The New Zeland Herald.
МИД РФ выдвинул кандидатуру нового постпреда при ООН
Василий Небензя займет пост постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН).
Истребитель с направлявшегося к КНДР авианосца упал в море
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet рухнул в море в Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Седьмого флота ВМС США.
У россиян появится законная возможность не платить за ЖКХ
Россияне, проживающие в многоквартирных домах, с 1 января 2018 году будут вправе отказаться оплачивать квитанции за ЖКХ, если информация о них отсутствует в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
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