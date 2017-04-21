СОРЕВНОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ

В Железногорске прошел турнир по пулевой стрельбе, посвященный Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск

Соревнования прошли в тире УМВД. К огневому рубежу подошли сотрудники в отставке, среди них были и женщины.

Участникам необходимо было выполнить десять зачетных выстрелов на расстоянии в 15 метров от мишени. Ветераны не утратили навыки стрельбы и показали неплохие результаты.

В личном первенстве среди мужчин первое место занял полковник милиции в отставке Николай Николаевич Селезнев, среди женщин победу одержала майор полиции в отставке Татьяна Николаевна Иванова.

«Здесь самое главное не соревнования, а общение друг с другом. Мы встретились, увиделись, поговорили. Что может быть лучше?», - прокомментировал встречу участник соревнований Николай Селезнев.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск