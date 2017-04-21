СОРЕВНОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ
В Железногорске прошел турнир по пулевой стрельбе, посвященный Дню ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск
Соревнования прошли в тире УМВД. К огневому рубежу подошли сотрудники в отставке, среди них были и женщины.
Участникам необходимо было выполнить десять зачетных выстрелов на расстоянии в 15 метров от мишени. Ветераны не утратили навыки стрельбы и показали неплохие результаты.
В личном первенстве среди мужчин первое место занял полковник милиции в отставке Николай Николаевич Селезнев, среди женщин победу одержала майор полиции в отставке Татьяна Николаевна Иванова.
«Здесь самое главное не соревнования, а общение друг с другом. Мы встретились, увиделись, поговорили. Что может быть лучше?», - прокомментировал встречу участник соревнований Николай Селезнев.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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