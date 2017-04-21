ЗОЛОТОЙ ПЛОВЕЦ

Железногорский спортсмен завоевал золото чемпионата России



Дмитрий Левданский, выступавший в составе сборной команды Красноярского края, занял первое место на Чемпионате России по спорту слепых в дисциплине - плавание на дистанции 200 м (комплекс). Также в копилке нашего земляка ещё три серебра и одна бронза.

Соревнования проходили в городе Раменское (Московская область). В них приняли участие 102 спортсмена из 20 регионов страны.

Для Дмитрия это уже вторая победа на таком чемпионате, в прошлом году он был вне конкуренции на дистанции 400 м вольным стилем. А на дистанции 50 м брасом Дмитрий Левданский выполнил норматив спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта России». Тренирует чемпиона Александр Шабанов.

Еще один железногорец - Сергей Поворов - остановился в шаге от пьедестала, трижды показав в итоговом протоколе 4 место, и это на ступеньку выше по сравнению с прошлым чемпионатом страны.

Источник :www.admk26.ru