СПОРТ В ПРИОРИТЕТЕ
В Железногорске появится новая площадка для занятий спортом
Соответствующее Соглашение было подписано в рамках Красноярского экономического форума. Подписи под документом поставили глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев, генеральный директор АО «ИСС» Николай Тестоедов и региональный директор Сибирского филиала ПАО РОСБАНК Виталий Коваленко.
Согласно документу, стороны намерены объединить усилия в целях реализации проекта по обустройству комплексной спортивной площадки в границах земельного участка МБОУ «Школа № 98» в Железногорске, а также договорились осуществить софинансирование работ по обустройству спортивной площадки.
«Это хороший пример сотрудничества, который традиционно присущ Железногорску, - строить такие долгосрочные партнерские отношения с учетом интересов всех сторон, - прокомментировал Вадим Медведев. - У нас есть такой партер как «Информационные спутниковые системы», который действительно является флагманом российского космостроения, и, безусловно, финансовые структуры, обладающие международным опытом работы, такие как Росбанк. Мы стараемся, чтобы у города появлялись новые партнеры. И партнерство строим в основном вокруг здорового образа жизни либо развития нашего человеческого потенциала».
Виталий Коваленко добавил, что банк почти два года является партером Российского футбольного союза. «И развитие детского футбола для нас является приоритетным», - сказал он, выразив надежду на то, что данное партнерство будет иметь продолжение.
Спортивная площадка с современным покрытием, оборудованная специальными тренажерами, появится уже в текущем году, сообщает муниципальный портал.
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