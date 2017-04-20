ЗАЙМЕТСЯ ПОЛИЦИЯ

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55 субъектов не предоставили информацию о продаже пива
По данным Министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, в четвертом квартале 2016 года закупали у оптовых организаций пиво и пивные напитки и не предоставили декларации об объемах розничной продажи 55 хозяйствующих субъектов, зарегистрированных в ЗАТО г. Железногорск.
Управление экономики и планирования администрации информирует организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Железногорск, о необходимости декларирования розничной продажи пива и пивных напитков.
Сведения об указанных хозяйствующих субъектах направлены в налоговые органы, органы полиции. В отношении правонарушителей предусмотрено административное наказание, сообщает муниципальный портал.
фото: indicationbuck.blogspot.ru
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