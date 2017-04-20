НОЧНАЯ ВЫЛАЗКА

Сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в краже телевизора из квартиры

В дежурную часть поступило сообщение от 59-летнего мужчины о том, что из его квартиры похитили телевизор, причинив ущерб на сумму 10 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что хозяева не закрыли дверь, и ночью, когда жильцы спали, из квартиры похитили телевизор.

Полицейские провели поквартирный обход, опросили жильцов дома и установили личность воришки. Им оказался 24-летний сосед потерпевшего.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск