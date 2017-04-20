ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!

В рамках акции «Безопасный лед» на территории ЗАТО организована работа патрульных групп

Государственная инспекция по маломерным судам предупреждает, что в настоящее время находиться на льду городского озера небезопасно, слишком тонкий лёд.



ПАМЯТКА

В весенний период во время повышения температуры окружающей среды до положительных значений на водных объектах начинает уменьшаться ледяной покров. Однако, каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на тонкий лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности. Особенно это касается любителей подлёдного лова и детей, играющих вблизи кромки льда.



Э т о н у ж н о з н а т ь:

- Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в солёной воде.



- В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.



- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трёх дней подряд, то прочность льда снижается на 25 %.



- Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лёд ненадёжен.



Государственная инспекция по маломерным судам обращается к железногорцам, если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и есть возможность сообщить о происшествии - срочно обращайтесь в МЧС по телефону «01» или с мобильного телефона «112».

Источник: муниципальный портал