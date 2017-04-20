В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЕКАТЕРИНА САФРАНОВИЧ

Смотрите на "Свежем ТВ" программу «Открытая студия» в понедельник, 24 апреля



Не хочешь – заставим? Все о лечении алкогольной и наркозависимости в исправительных учреждениях. Какие новые методы лечения используются? Сколько сил и средств расходует государство? Каковы шансы на избавление от зависимости? Об этом и многом другом будем говорить с начальником отделения медико-социальной реабилитации для лиц, страдающих наркологическими заболеваниями МЧ 20 МСЧ-24 ГУФСИН России по Красноярскому краю, врачом психиатром-наркологом Екатериной Сафранович.



Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 24 апреля в 12.30. Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.



