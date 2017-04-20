КЛЕЩ НЕ ПРОЙДЕТ!
В этом году площадь обработки территории от клещей будет увеличена
Обработка от клещей ежегодно проводится в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск». В 2017 году площадь обработки будет увеличена с 30 до 50 гектаров.
Ежегодно на проведение акарицидной обработки из краевого бюджета выделяется 120 000 рублей. На эти средства выполняется обработка вдоль водоохраной зоны 3 и 4 микрорайонов проспекта Ленинградский, в местах массового пребывания людей, в садовых кооперативах в районе КПП № 3 и 3а, а также в зоне отдыха у озера в п.Подгорный.
В этом году дополнительно предусмотрено 100 000 рублей из местного бюджета на проведение работ на лесной территории вдоль пешеходной дорожки вокруг озера от пр. Ленинградский до индивидуальных жилых застроек по ул. 60 лет ВЛКСМ.
С целью защиты населения от нападения клещей противоклещевую обработку проведут также в Парке культуры и отдыха, загородных лагерях.
По информации муниципального портала
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