КАКОЕ НЕБО ГОЛУБОЕ!

Железногорцы за три месяца 2017 года перечислили мошенникам более двух миллионов рублей

Железногорец Михаил добровольно отдал злоумышленникам 320 тысяч рублей. На его мобильный телефон позвонила женщина и сообщила, что за купленную в интернете некачественная вещь, ему положена компенсация - 250 тысяч рублей. Получить ее можно, перечислив на указанный счет налог в сумме 19200 рублей. Мужчина, не долго думая, отправил деньги. В течение недели мошенница, представляясь делопроизводителем Центробанка, звонила Михаилу каждый день. Сумма компенсации постоянно возрастала, рос и налог, который нужно было перечислить на счет мошенникам. Затем в диалог вступила вторая женщина, которая якобы занималась отчетными документами. Через полторы недели общения сумма обещанной компенсации составляла 1,5 млн, рассказывает Михаил.

- С ростом суммы компенсации росла и сумма налогов, которые я должен был перечислить. Пришлось взять кредит в 180 тысяч. Когда сумма моих перечислений достигла 320 тысяч, сказал, что больше не могу. Родные убеждали - это обман, но я был словно загипнотизирован. Это было какое-то наваждение. После того, как мне предложили перечислить еще 300 тысяч и я отказался, звонить перестали. На мои попытки связаться с теми, кому переводил деньги, слышал: «абонент недоступен». Поняв, что меня обманули, обратился в полицию.

К слову, по делам о мошенничестве железногорской полицией возбуждено более 30 уголовных дел. Общий ущерб составил за три месяца этого года более 2 млн рублей.

Распространенные виды мошенничества:

- блокировка банковских карт

- близкий родственник попал в ДТП

- получение компенсации за некачественный товар

- вознаграждение за утерянную вещь

- покупка через Интернет

Уголовные дела по таким видам преступлений раскрываются довольно редко, говорит начальник следственного отдела Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, полковник юстиции Алексей Щербаков:

- сим - карты для мобильных телефонов покупаются на вымышленных или мертвых людей

- звонки поступают из других регионов страны, пока придет ответ на запрос, проходит не меньше 1,5-2 месяцев, за это время мошенники заметают все следы.

Мошенники придумывают новые схемы обмана, прежде чем перечислить деньги, вспомните поле чудес из страны Дураков и песенку лисы Алисы и кота Базилио: «Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь - и делай с ним, что хошь».