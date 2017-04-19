КАКОЕ НЕБО ГОЛУБОЕ!
Железногорцы за три месяца 2017 года перечислили мошенникам более двух миллионов рублей
Железногорец Михаил добровольно отдал злоумышленникам 320 тысяч рублей. На его мобильный телефон позвонила женщина и сообщила, что за купленную в интернете некачественная вещь, ему положена компенсация - 250 тысяч рублей. Получить ее можно, перечислив на указанный счет налог в сумме 19200 рублей. Мужчина, не долго думая, отправил деньги. В течение недели мошенница, представляясь делопроизводителем Центробанка, звонила Михаилу каждый день. Сумма компенсации постоянно возрастала, рос и налог, который нужно было перечислить на счет мошенникам. Затем в диалог вступила вторая женщина, которая якобы занималась отчетными документами. Через полторы недели общения сумма обещанной компенсации составляла 1,5 млн, рассказывает Михаил.
К слову, по делам о мошенничестве железногорской полицией возбуждено более 30 уголовных дел. Общий ущерб составил за три месяца этого года более 2 млн рублей.
Распространенные виды мошенничества:
- блокировка банковских карт
- близкий родственник попал в ДТП
- получение компенсации за некачественный товар
- вознаграждение за утерянную вещь
- покупка через Интернет
Уголовные дела по таким видам преступлений раскрываются довольно редко, говорит начальник следственного отдела Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, полковник юстиции Алексей Щербаков:
- сим - карты для мобильных телефонов покупаются на вымышленных или мертвых людей
- звонки поступают из других регионов страны, пока придет ответ на запрос, проходит не меньше 1,5-2 месяцев, за это время мошенники заметают все следы.
Мошенники придумывают новые схемы обмана, прежде чем перечислить деньги, вспомните поле чудес из страны Дураков и песенку лисы Алисы и кота Базилио: «Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь - и делай с ним, что хошь».
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