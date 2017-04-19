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19.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 27 | Автор: Татьяна Фирсова

КАКОЕ НЕБО ГОЛУБОЕ!

Железногорцы за три месяца 2017 года перечислили мошенникам более двух миллионов рублей

Железногорец Михаил добровольно отдал злоумышленникам 320 тысяч рублей. На его мобильный телефон позвонила женщина и сообщила, что за купленную в интернете некачественная вещь, ему положена компенсация - 250 тысяч рублей. Получить ее можно, перечислив на указанный счет налог в сумме 19200 рублей. Мужчина, не долго думая, отправил деньги. В течение недели мошенница, представляясь делопроизводителем Центробанка, звонила Михаилу каждый день. Сумма компенсации постоянно возрастала, рос и налог, который нужно было перечислить на счет мошенникам. Затем в диалог вступила вторая женщина, которая якобы занималась отчетными документами. Через полторы недели общения сумма обещанной компенсации составляла 1,5 млн, рассказывает Михаил.

- С ростом суммы компенсации росла и сумма налогов, которые я должен был перечислить. Пришлось взять кредит в 180 тысяч. Когда сумма моих перечислений достигла 320 тысяч, сказал, что больше не могу. Родные убеждали - это обман, но я был словно загипнотизирован. Это было какое-то наваждение. После того, как мне предложили перечислить еще 300 тысяч и я отказался, звонить перестали. На мои попытки связаться с теми, кому переводил деньги, слышал: «абонент недоступен». Поняв, что меня обманули, обратился в полицию.

К слову, по делам о мошенничестве железногорской полицией возбуждено более 30 уголовных дел. Общий ущерб составил за три месяца этого года более 2 млн рублей.

Распространенные виды мошенничества:

- блокировка банковских карт

- близкий родственник попал в ДТП

- получение компенсации за некачественный товар

- вознаграждение за утерянную вещь

- покупка через Интернет

КАКОЕ НЕБО ГОЛУБОЕ!

Уголовные дела по таким видам преступлений раскрываются довольно редко, говорит начальник следственного отдела Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск, полковник юстиции Алексей Щербаков:

- сим - карты для мобильных телефонов покупаются на вымышленных или мертвых людей

- звонки поступают из других регионов страны, пока придет ответ на запрос, проходит не меньше 1,5-2 месяцев, за это время мошенники заметают все следы.

Мошенники придумывают новые схемы обмана, прежде чем перечислить деньги, вспомните поле чудес из страны Дураков и песенку лисы Алисы и кота Базилио: «Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь - и делай с ним, что хошь».

 



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