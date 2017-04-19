ГИМАЛАИ ЗОВУТ
В железногорском музее открылась выставка «Гималаи. Тибет»
Экспозицию фоторабот с завораживающими видами самых известных горных вершин Тибета и Гималаев можно посмотреть в выставочном зале музея на ул. Свердлова, 53. Накануне, выставку посетили первые гости: городские депутаты, художники, творческие личности и школьники.
Выставку «Гималаи. Тибет» предоставила международная общественная организация «Центр духовной культуры» из Самары.
Снимки вершин восьмитысячников, тибетских и гималайских пейзажей были сделаны во время экспедиций Международной общественной организации «Центр духовной культуры» и фотоагентства «АгниФото» по Гималаям и Тибетскому нагорью с 2003-2011 год. Бесконечные заснеженные хребты, суровый климат и головокружительная красота гор — все это можно увидеть на выставке.
Экспозиция фоторабот «Гималаи. Тибет» будет работать в Железногорске до 24 мая.
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