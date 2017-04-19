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ГИМАЛАИ ЗОВУТ

19.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Культура | Просмотров: 38 | Автор: Татьяна Зимина

ГИМАЛАИ ЗОВУТ

В железногорском музее открылась выставка «Гималаи. Тибет» 

ГИМАЛАИ ЗОВУТ

Экспозицию фоторабот с завораживающими видами самых известных горных вершин Тибета и Гималаев можно посмотреть в выставочном зале музея  на  ул. Свердлова, 53. Накануне, выставку посетили первые гости: городские депутаты, художники, творческие личности и школьники.
Выставку «Гималаи. Тибет» предоставила международная общественная организация «Центр духовной культуры» из Самары. 

ГИМАЛАИ ЗОВУТ

Снимки вершин восьмитысячников, тибетских и гималайских пейзажей были сделаны во время экспедиций Международной общественной организации «Центр духовной культуры» и фотоагентства «АгниФото» по Гималаям и Тибетскому нагорью с 2003-2011 год. Бесконечные заснеженные хребты, суровый климат и головокружительная красота гор — все это можно увидеть на выставке.
Экспозиция фоторабот «Гималаи. Тибет» будет работать в Железногорске до 24 мая.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 22:03 | Статус: | Автор: Пианков , Группа: Гости

За музеем руководство города следит? Опять музей оккупировали сектанты с выставкой. На это раз нам промывать мозги будут ловцы "душ человеческих из Агни-йоги!!! У наших музейщиков в месте с Поповой полная религиозная прострация. Сходите к отцу Анатолию, он вам мозги вправит.

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