ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА
19.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Анна Тищук
Кучи мусора и сухой листвы заполнили железногорские улицы.
Из года в год весна открывает нам глаза на собственную культуру и воспитание. 2017-й не стал исключением - мусора на улицах города неприлично много, говорит начальник участка МП КБУ Нина Храмова.
Мусора в городе очень много. Например, если посмотреть на улицу Курчатова, со всех сторон просто ужасная картина. А в лесу у церкви просто филиал городской свалки! На территории возле рынка обстановка не лучше – торгующие на улице бабушки и дедушки выбрасывают свои коробки, ящики, и то, что осталось от торговли прямо в лес! Очень много мусора везде.
Отметим, что каждую весну сотрудники городских предприятий и организаций вооружаются граблями, метлами и лопатами, чтобы очистить городские улицы от скопившегося за зиму мусора. Сегодня, несмотря на пасмурную и ветреную погоду, на проспект Мира вышли работники МП ГТС, они традиционно приводят в порядок эту территорию.
Масштабную уборку города планируется завершить к середине мая.
фото Анны Тищук
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