ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА

Железногорцы приводят в порядок улицы города после долгой зимы



Кучи мусора и сухой листвы заполнили железногорские улицы.

Из года в год весна открывает нам глаза на собственную культуру и воспитание. 2017-й не стал исключением - мусора на улицах города неприлично много, говорит начальник участка МП КБУ Нина Храмова.



Мусора в городе очень много. Например, если посмотреть на улицу Курчатова, со всех сторон просто ужасная картина. А в лесу у церкви просто филиал городской свалки! На территории возле рынка обстановка не лучше – торгующие на улице бабушки и дедушки выбрасывают свои коробки, ящики, и то, что осталось от торговли прямо в лес! Очень много мусора везде.



Отметим, что каждую весну сотрудники городских предприятий и организаций вооружаются граблями, метлами и лопатами, чтобы очистить городские улицы от скопившегося за зиму мусора. Сегодня, несмотря на пасмурную и ветреную погоду, на проспект Мира вышли работники МП ГТС, они традиционно приводят в порядок эту территорию.

Остальные городские предприятия не отстают - на субботники выйдут 48 городских организаций. Свою лепту в чистоту и порядок внесли: Управление социальной защиты населения, ВНИПИЭТ и три группы АО ИСС. Остальные городские предприятия не отстают - на субботники выйдут 48 городских организаций. Свою лепту в чистоту и порядок внесли: Управление социальной защиты населения, ВНИПИЭТ и три группы АО ИСС.



Масштабную уборку города планируется завершить к середине мая.

фото Анны Тищук