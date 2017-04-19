НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
19.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 34 | Автор: Татьяна Фирсова
Клиническая больница №51 обновила свой сайт
Официальный портал железногорской клинической больницы №51 стал не только более современным и информативным, но и удобным.
Над большой движущейся панорамой справа появилась кнопка «Запись на прием к врачу», внизу - кнопка оранжевого цвета «Задать вопрос».
После ленты новостей размещена ссылка на портал Госуслуги, а под адресной строкой КБ-51 - переход на версию для слабовидящих, на старую версию сайта и ссылка на группу в соцсети Вконтакте.
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