ВЗАИМОВЫГОДНО

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Региональные власти подписали соглашение с Госкорпорацией «Роскосмос» о сотрудничестве и развитии исследовательской работы
Железногорск в этой цепочке занимает ведущее место. Церемония прошла в Губернаторском зале, где присутствовали члены Правительства региона, руководители инновационных предприятий и ректоры вузов края.
Стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество. Губернатор края Виктор Толоконский и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь Комаров подписали соглашение. Это ускорит социально-экономическое и инновационное развитие региона, а также научно-технический, технологический и производственный потенциал организаций "Роскосмоса", расположенных на территории края, в частности, железногорской космической фирмы. В первую очередь это позволит повысить уровень подготовки по инженерным направлениям в вузах края, созданию новых проектов по обработке космической информации, поддержке инновационных предприятий малого бизнеса, укреплению промпарка в Железногорске отметил глава региона Виктор Толоконский.
В совместных проектах примут участие вузы края, "Красноярский научный центр СО РАН", "Красмаш" и "Информационные спутниковые системы". Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь Комаров отметил значение предприятий нашего региона для космической промышленности. По его словам, две трети российских аппаратов различного назначения, которые сейчас работают на орбите, произведены на территории края, на предприятии "Информационные спутниковые системы".
фото Сергея Склярова
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