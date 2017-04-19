Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПАСХАЛЬНЫЙ ВИЗИТ

ПАСХАЛЬНЫЙ ВИЗИТ
19.04.17 | Главные темы / Cобытия
21 апреля Владыка Пантелеимон возглавит Пасхальную Божественную литургию в
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА 
19.04.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы приводят в порядок улицы города после долгой зимы 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
19.04.17 | Главные темы / Cобытия
Клиническая больница №51 обновила свой официальный сайт
ВЗАИМОВЫГОДНО

ВЗАИМОВЫГОДНО
19.04.17 | Главные темы / Cобытия
Региональные власти подписали соглашение с Госкорпорацией
5 ШАГОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

5 ШАГОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
19.04.17 | Главные темы / Cобытия
Представлен проект по преображению территории общего пользования на

ВЗАИМОВЫГОДНО

19.04.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 35 | Автор: Наталья Булгак

ВЗАИМОВЫГОДНО

Региональные власти подписали соглашение с Госкорпорацией «Роскосмос» о сотрудничестве и развитии исследовательской работы 

Железногорск в этой цепочке занимает ведущее место. Церемония прошла в Губернаторском зале, где присутствовали члены Правительства региона, руководители инновационных предприятий и ректоры вузов края.  
Стратегическое партнерство и взаимовыгодное сотрудничество. Губернатор края Виктор Толоконский и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь Комаров подписали соглашение. Это ускорит социально-экономическое и инновационное развитие региона, а также научно-технический, технологический и производственный потенциал организаций "Роскосмоса", расположенных на территории края, в частности, железногорской космической фирмы. В первую очередь это позволит повысить уровень подготовки по инженерным направлениям в вузах края, созданию новых проектов по обработке космической информации, поддержке инновационных предприятий малого бизнеса, укреплению промпарка в Железногорске отметил глава региона Виктор Толоконский.  

ВЗАИМОВЫГОДНО

В совместных проектах примут участие вузы края, "Красноярский научный центр СО РАН", "Красмаш" и "Информационные спутниковые системы". Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь Комаров отметил значение предприятий нашего региона для космической промышленности. По его словам, две трети российских аппаратов различного назначения, которые сейчас работают на орбите, произведены на территории края, на предприятии "Информационные спутниковые системы".

фото Сергея Склярова



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ВЕРНЕМ ГОРОДУ РАЗВИТИЕ

ВЕРНЕМ ГОРОДУ РАЗВИТИЕ
22 февраля 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Комплексное развитие Железногорска в приоритете у руководства Красноярского края
КОСМИЧЕСКАЯ ГОСКОРПОРАЦИЯ

КОСМИЧЕСКАЯ ГОСКОРПОРАЦИЯ
14 июля 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Президент подписал указ о создании госкорпорации "Роскосмос"
КРЫМ ПЛЮС КРАСНОЯРЬЕ!

КРЫМ ПЛЮС КРАСНОЯРЬЕ!
2 июня 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Красноярский край заключил соглашение о сотрудничестве с Крымом
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ
5 марта 2009 | Раздел: Cобытия
10 марта в нашем городе состоится защита проектов в рамках реализации программы "Социальное партнерство во имя развития".
афина

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Марина, в новости: Я ЛЮБЛЮ КОСМОС!
Гость Гость, в новости: ПРИКАРМАНИЛ ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
Неравнодушный, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Пианков, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ
Гость гость, в новости: СНИЗИТЬ ТАРИФ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Британские СМИ заявили о десятках погибших космонавтов СССР
Британское издание Daily Star разразилось «сенсацией» о попытках СССР запустить человека в космос.

Офицеров ВСУ обвинили в запрещенных методах ведения войны
Следственный комитет России заочно обвинил еще двух военнослужащих Украины в запрещенных методах ведения войны, а именно — в обстрелах мирного населения.

Украинским туристам предложили отдых «неизвестно где»
На Украине заработал туристический сервис Secret Ticket, создатели которого предлагают двухдневные поездки-сюрпризы по стране. Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.

В КНДР «уничтожили» США под музыку
В Северной Корее в честь дня рождения основателя страны Ким Ир Сена показали постановочное видео ракетных ударов по США. Об этом сообщает Yonhap.

Демократы решили сместить Трампа
В США демократы предложили «укрепить» процедуру отстранения президентов от власти из-за «обеспокоенности поведением Дональда Трампа». Об этом сообщает The Hill.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ


ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>

ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>

Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

СНИЗИТЬ ТАРИФ ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ ПЕШКОВ МЫ ТОЖЕ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — ТАТЬЯНА ПЕТРОВА ПОПАЛ ПОД ПОЕЗД

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Апрель 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Апрель 2017 (112)
Март 2017 (168)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Декабрь 2016 (169)
Ноябрь 2016 (189)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.