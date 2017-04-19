НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 18 АПРЕЛЯ
19.04.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 34 | Автор: Сергей Скляров
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На Украине заработал туристический сервис Secret Ticket, создатели которого предлагают двухдневные поездки-сюрпризы по стране. Об этом сообщается на странице проекта в Facebook.
В КНДР «уничтожили» США под музыку
В Северной Корее в честь дня рождения основателя страны Ким Ир Сена показали постановочное видео ракетных ударов по США. Об этом сообщает Yonhap.
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В США демократы предложили «укрепить» процедуру отстранения президентов от власти из-за «обеспокоенности поведением Дональда Трампа». Об этом сообщает The Hill.
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