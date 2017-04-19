ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

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-«А ваш двор отремонтируют?» Газета публикует список дворов, где нынешним летом появится новый асфальт, либо детский городок.

-«Трибуна депутата». Часто приходится отдуваться за решения, что принимаются «на верху». Коммунист Владимир Дубровский верит, что даже из самой сложной ситуации можно найти выход, главное-не опускать руки.

-«Голландское детство - деревянные игрушки». Воспитатели детского сада «Теремок» недавно вернулись из Нидерландов, где проходили стажировку. Это не новость, но детей в стране тюльпанов воспитывают абсолютно по-другому.

Читайте газету "Город и Горожане"!