5 ШАГОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
Главе ЗАТО Железногорск представлен проект по преображению территории общего пользования на Ленинградском проспекте
Отметим, данный вариант выполнен участниками общественной группы "5 шагов по благоустройству" совместно с жителями микрорайона. И носит лишь рекомендательный зарактер.
Руководитель общественной группы, директор Комбината благоустройства Николай Пасечкин пояснил, что при разработке эскиза учли все варианты, которые были предложены для обсуждения на официальном сайте. Также к проекту добавили еще несколько пожеланий жителей, например, сделать из вышки у Центра досуга осветительную мачту, установить лавочки-качели и др.
Глава ЗАТО высоко оценил работу активистов по организации пространства, размещению современных малых архитектурных форм. Вадим Медведев поручил специалистам администрации совместно с участниками общественной группы проработать смету данных предложений.
17 апреля комиссия по развитию городской среды подвела итоги общественного обсуждения видов работ по благоустройству территории, прилегающей к Торговому дому «Михайловский», Центру досуга и ДЮСШ «Юность». Следующим этапом станет разработка дизайн-проекта, сообщает муниципальный портал.
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