РАДИОПРОГРАММА ОТ 18 АПРЕЛЯ

В рамках учений на Балтике российский фрегат «Адмирал Макаров» поразил воздушную мишень с помощью ракетного комплекса «Штиль».Организатор теракта в Петербурге признал вину Задержанный в Подмосковье Аброр Азимов признал вину в организации теракта в петербургском метро, заявил журналистам во вторник в Басманном суде его адвокат Армен Задоян.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что результаты референдума, увеличивающие его полномочия, не делают его диктатором, передает CNN. Эрдоган напомнил, что он не вечный.На Запорожской атомной электростанции отключён от сети энергоблок №6. Об этом сообщили в пресс-службе АЭС.Российский министр иностранных дел Сергей Лавров посоветовал дипломатам убрать телевизор из спальной комнаты «в интересах решения демографической проблемы». Слова главы МИД РФ передает портал LIFE.