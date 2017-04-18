ПАЦИЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

В Красноярском крае начались перебои с поступлением лекарств от туберкулеза

Пациентка туберкулезного диспансера обратилась в «Новости 7 канала» и рассказала, что уже больше месяца в больницы не поставляются жизненно необходимые препараты, и когда они появятся - неизвестно. Сама женщина смогла достать лекарства лишь через знакомых, но отметила, что постоянно надеяться на связи нельзя, а у кого-то и вовсе таковых нет. Лекарства же в аптеках стоят дорого - от 2 до 13 тысяч. Оказалось, что эта проблема есть у десятка регионов.

Активисты движения «Пациентский контроль» ежедневно фиксируют у себя на сайте жалобы от людей со всей страны. Больше всего нуждающихся в Красноярском крае, Новосибирской и Челябинской областях, в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.

Перебои с лекарствами активисты связывают с изменениями в системе закупок. Раньше необходимые препараты регионы покупали самостоятельно, но с начала этого года всеми закупками занимается министерство здравоохранения России. Конкурсы и тендеры проходят с опозданиями, много времени занимает транспортировка. В итоге до больных лекарства доходят позже, чем необходимо. В тубдиспансере пояснили — несмотря на нехватку некоторых лекарств, их легко можно заменить другими препаратами, поэтому эпидемии туберкулеза в крае не будет.



Источник: Медиа-портал “Столица 24”