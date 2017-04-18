ВОШЛА В "КРАСИВЫЙ ТОП"
Железногорка Анастасия Якушева попала в топ-10 самых красивых девушек страны
19-летняя Анастасия Якушева, которая представляла Красноярский край на национальном конкурсе «Мисс Россия 2017», вошла в топ-10 самых красивых девушек страны, но осталась без титулов на конкурсе.
Напомним, девушка являлась одной из 50 конкурсанток и участвовала в голосовании на официальном сайте конкурса, финал которого состоялся 15 апреля в Москве. Из общего количества участниц сначала выбрали топ-20, а затем — топ-10 самых красивых девушек России, в число которых, наша землячка и вошла.
Железногорка Анастасия Якушева обучалась бальным танцам в ТСК "Феерия". А потом родители отправили ее на учебу в Америку. Настя является студенткой Международного университета в Монако, занимается боксом. Говорит: "на первом месте всегда учеба, все остальные увлечения - для души!".
фото: krsk.kp.ru
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