ВОШЛА В "КРАСИВЫЙ ТОП"

Железногорка Анастасия Якушева попала в топ-10 самых красивых девушек страны

19-летняя Анастасия Якушева, которая представляла Красноярский край на национальном конкурсе «Мисс Россия 2017», вошла в топ-10 самых красивых девушек страны, но осталась без титулов на конкурсе.

Напомним, девушка являлась одной из 50 конкурсанток и участвовала в голосовании на официальном сайте конкурса, финал которого состоялся 15 апреля в Москве. Из общего количества участниц сначала выбрали топ-20, а затем — топ-10 самых красивых девушек России, в число которых, наша землячка и вошла.

Железногорка Анастасия Якушева обучалась бальным танцам в ТСК "Феерия". А потом родители отправили ее на учебу в Америку. Настя является студенткой Международного университета в Монако, занимается боксом. Говорит: "на первом месте всегда учеба, все остальные увлечения - для души!".

фото: krsk.kp.ru